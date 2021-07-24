Эксперт рассказал, как не работать к 40 годам

Эксперт рассказал "Известиям", что нужно делать, чтобы к 40 годам отказаться от работы. Для этого с 20 лет нужно начинать инвестировать.

"Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка (около 13% по S&P500), то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тыс. рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10-12 тыс. рублей в месяц. Но начинать можно и с 1 тыс., ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти", – отметил специалист.

Среди перспективных сфер для инвестирования эксперт выделил направление полупроводников и диджитализацию.