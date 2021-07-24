Туристический автобус разбился на Кубани

Туристический автобус с 22 пассажирами слетел в кювет в Апшеронском районе на Кубани. По предварительным данным, как минимум один человек погиб, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, в поселке Мезмай Апшеронского района туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, в результате погиб один человек, пострадали 19. Организовано проведение проверки", – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В рамках проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства.