Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса для взрослых. Об этом сообщают "Известия".

"Временные методические рекомендации доработаны с учётом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок", – написали в министерстве.

"Спутник V" рекомендовали для вакцинации больных онкологией. А "ЭпиВакКорона" противопоказана, если у гражданина наблюдаются тяжёлые формы аллергии, диагностированы злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит.