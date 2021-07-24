Уголовное дело возбудили по факту убийства полицейского в Ставрополе

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства полицейского в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС.

"Следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю", – сказано в пресс-релизе СК.

Нападение произошло 23 июля возле одного из многоэтажных домов. Полицейский получил ранения в бедро и туловище. Позднее он скончался в больнице от полученных травм.

Следователи отмечают, что в данный момент ведётся поиск двоих подозреваемых.