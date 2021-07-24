Всероссийскую перепись населения могут перенести

Сроки проведения Всероссийской переписи населения могут быть перенесены на период с 15 октября по 14 ноября. Это обсуждали на совещании по вопросам подготовки к проведению переписи.

"На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнётся 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг. Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала к проведению переписи, для её организации будут использоваться те же ресурсы, что и в единый день голосования", – цитирует ТАСС пресс-службу Росстата.