Десять детей эвакуировали из горящей многоэтажки в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Квартира на первом этаже в многоквартирном доме загорелась в Барнауле на улице Глушкова вечером 24 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в социальной сети "ВКонтакте".

К моменту прибытия спасателей было сильное задымление. Открытое горение оперативно потушили, не дав огню перекинуться на другие квартиры.

Спасатели по лестничным клеткам эвакуировали 25 жильцов соседних квартир, в том числе 10 детей, и вывели их в безопасную для жизни и здоровья зону. Женщине с детьми 4 и 5 лет очевидцы помогли выбраться из горящей квартиры через оконный проём.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Огнём повреждены потолок, стены, домашние вещи и мебель. Причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.