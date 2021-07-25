Необъяснимая усталость у женщин может предвещать сердечный приступ

Американская кардиологическая ассоциация проанализировала данные, собранные в ходе опроса с участием больше 500 женщин с пережитым сердечным приступом в анамнезе. Выяснилось, что подавляющее большинство пострадавших от инфаркта участниц ощущали предвещавшие его симптомы за несколько недель до случившегося события.

Как сообщает "МедикФорум", самым распространённым предвестником сердечного приступа у представительниц прекрасного пола оказалась необъяснимая усталость – сильная, но непонятно чем обусловленная.

"У 95% женщин с инфарктом за месяц до события появлялись новые симптомы, при этом у 71% был общий симптом – необъяснимая усталость", – констатировали авторы исследования.

По словам кардиолога Лесли Чо, характерной особенностью такой усталости является то, что она может ощущаться после незначительных физических усилий – например, когда застилается постель. Она рекомендовала в подобных случаях обращаться к врачу.

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