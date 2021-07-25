На Алтае мужчина дал односельчанину работу, но был ограблен

Житель Мамонтово 1961 года рождения задержан по подозрению в краже. Подробности рассказали в региональном главке МВД.
"По предварительным данным, мужчина, копая выгребную яму на усадьбе односельчанина, незаметно похитил планшет и болгарку. Планшет мужчина взял из дома, а болгарку из гаража. Он выбрал момент, когда хозяин оставил дом без присмотра", – сказано в сообщении.
Похищенное оценили в 20 тысяч рублей. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него болгарку. Планшет мужчина успел недорого продать неизвестному.
В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".
Комментарии
В селе трудно найти тружеников. Спился народ.
В селе трудно найти тружеников. Спился народ.
Их трудно и в городе найти - все хотят быть блоггерами
Верно.
Точно. Дача находится около деревни. Но найти работника крышу починить или забор - бесполезно. Все запились. И воруют у нас металл и всё, всё, всё....
У родственника дача в Бобровке. Сделали ему отличную крышу из оцинковки, т.к. старая совсем прохудилась. Через пару недель её ухитрились снять, да и вообще раздербанить дачный домик. Соседи ничего не видели, не слышали...