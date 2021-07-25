На Алтае мужчина дал односельчанину работу, но был ограблен

Житель Мамонтово 1961 года рождения задержан по подозрению в краже. Подробности рассказали в региональном главке МВД.

"По предварительным данным, мужчина, копая выгребную яму на усадьбе односельчанина, незаметно похитил планшет и болгарку. Планшет мужчина взял из дома, а болгарку из гаража. Он выбрал момент, когда хозяин оставил дом без присмотра", – сказано в сообщении.

Похищенное оценили в 20 тысяч рублей. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него болгарку. Планшет мужчина успел недорого продать неизвестному.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".