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Специалист рассказал о способе законно увеличить пенсию

, ИА "Амител"
Нужно знать свои права и отслеживать изменения в законодательстве
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал агентству "Прайм", как законно увеличить размер своей пенсии. Он отметил, что сделать это вполне возможно.

"У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве", – сказал Биезбардис.

Он также добавил, что для увеличения размера страховой пенсии не нужно прекращать трудовую деятельность, чтобы работодатель продолжал отчислять деньги в пенсионный фонд. Также в ПФР можно представить доказательства ранее неучтённого дохода.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.07.2021 10:23
- гость -

Поржал &#128518; от души)

25.07.2021 10:27
- гость -

И зачем нужна вся эта армия дармоедов из ПФР, если человек за всем вынужден следить сам?

25.07.2021 13:16
ПЕТР

Только после субботнего "по пиву" можно такое писать!

25.07.2021 13:27
- гость -

Есть множество законных способов, на государственном уровне увеличить пенсии без всех этих унижений

25.07.2021 15:30
- гость -

гость 10 :27 - поддерживаю !
У меня тот же вопрос : Зачем тогда нужны дармоеды из ПФР ?

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