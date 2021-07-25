Специалист рассказал о способе законно увеличить пенсию

Эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал агентству "Прайм", как законно увеличить размер своей пенсии. Он отметил, что сделать это вполне возможно.
"У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве", – сказал Биезбардис.
Он также добавил, что для увеличения размера страховой пенсии не нужно прекращать трудовую деятельность, чтобы работодатель продолжал отчислять деньги в пенсионный фонд. Также в ПФР можно представить доказательства ранее неучтённого дохода.
Комментарии
Поржал 😆 от души)
И зачем нужна вся эта армия дармоедов из ПФР, если человек за всем вынужден следить сам?
Только после субботнего "по пиву" можно такое писать!
Есть множество законных способов, на государственном уровне увеличить пенсии без всех этих унижений
гость 10 :27 - поддерживаю !
У меня тот же вопрос : Зачем тогда нужны дармоеды из ПФР ?