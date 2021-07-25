Мост во Власихе открыли на месяц раньше срока

24 июля Вячеслав Франк провёл приёму моста через реку Власиха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Реконструкцию моста начали в октябре прошлого года, а закончить должны были в августе 2021-го. В рамках реконструкции выполнены вынос и переустройство инженерных сетей, полный демонтаж существующего объекта и строительство нового.

"Все работы по реконструкции моста должны быть завершены в августе 2021 года, однако контракт досрочно исполнен – на 30 дней раньше, благодаря этому мы сегодня открываем новый мост. Ранее мост был признан аварийным. Новый объект – широкий, двухполосный, с удобными тротуарами для пешеходов, при реконструкции применены новые технологии – для шумопонижения движения. Хотелось бы поблагодарить дорожников за оперативно и качественно проделанную работу, в результате которой для жителей появился новый безопасный объект дорожной сети", – сказал Вячеслав Франк.

Ранее сообщалось, что ремонт коммунального моста через Обь в Барнауле выполнен на 85%. Закончился один из самых масштабных этапов реконструкции – монтаж эстакады со стороны Новоалтайска. Старое железобетонное покрытие заменили ортотропными плитами – металлическим полотном, созданным по современным технологиям.