Мост во Власихе открыли на месяц раньше срока

24 июля Вячеслав Франк провёл приёму моста через реку Власиха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Реконструкцию моста начали в октябре прошлого года, а закончить должны были в августе 2021-го. В рамках реконструкции выполнены вынос и переустройство инженерных сетей, полный демонтаж существующего объекта и строительство нового.
"Все работы по реконструкции моста должны быть завершены в августе 2021 года, однако контракт досрочно исполнен – на 30 дней раньше, благодаря этому мы сегодня открываем новый мост. Ранее мост был признан аварийным. Новый объект – широкий, двухполосный, с удобными тротуарами для пешеходов, при реконструкции применены новые технологии – для шумопонижения движения. Хотелось бы поблагодарить дорожников за оперативно и качественно проделанную работу, в результате которой для жителей появился новый безопасный объект дорожной сети", – сказал Вячеслав Франк.
Ранее сообщалось, что ремонт коммунального моста через Обь в Барнауле выполнен на 85%. Закончился один из самых масштабных этапов реконструкции – монтаж эстакады со стороны Новоалтайска. Старое железобетонное покрытие заменили ортотропными плитами – металлическим полотном, созданным по современным технологиям.
Комментарии
Уже что то. Молодцы.
Всего две полосы? Ну ничего, скоро новый ремонт, который будет направлен на увеличение ширины моста до 4 полос.
4 полосы не к чему. для Власихи и этот нормальный. Пока строился мост сбоку по объездной худо - бедно успевали без пробок разъехаться. Спасибо строителям!
Две полосы при таком трафике?! Очуметь достижение!
А что с освещением на Ядринцева?