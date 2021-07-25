Бурляев раскритиковал российские фильмы и сериалы

Актёр Николай Бурляев в эфире YouTube-канала "Ещенепознер" обрушился с критикой на современные российские кино и сериалы. Он считает, что нынешние творения позорят шедевры авторов прошлого.

"Сериалы наши гнусные, бездарные, а наше кино – омерзительно. Рыночное и пошлое кино. Десять фильмов я могу назвать, которые не стыдно глядеть. Но этого мало. Уничтожают наше кино и нашу культуру. Всё прочее – понижение духовного уровня народа, это предательство того, чего добился Тарковский, Бондарчук, Шукшин, все, кто в прошлом веке работал. Кино стало товаром", – заявил Бурляев.

Николай Бурляев – народный артист России. Он известен по ролям в фильмах "Иваново детство" и "Андрей Рублёв".