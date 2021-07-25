Бурляев раскритиковал российские фильмы и сериалы

Актёр Николай Бурляев в эфире YouTube-канала "Ещенепознер" обрушился с критикой на современные российские кино и сериалы. Он считает, что нынешние творения позорят шедевры авторов прошлого.
"Сериалы наши гнусные, бездарные, а наше кино – омерзительно. Рыночное и пошлое кино. Десять фильмов я могу назвать, которые не стыдно глядеть. Но этого мало. Уничтожают наше кино и нашу культуру. Всё прочее – понижение духовного уровня народа, это предательство того, чего добился Тарковский, Бондарчук, Шукшин, все, кто в прошлом веке работал. Кино стало товаром", – заявил Бурляев.
Николай Бурляев – народный артист России. Он известен по ролям в фильмах "Иваново детство" и "Андрей Рублёв".
Комментарии
Так для этого страну и разваливали : всё опошлить и- на продажу. И эта братия , актёры , в этом очень даже помогали , плохо им было : критики мешали , денег "мало " платили , дворцы мешали строить . Зато сейчас всё хорошо - всё можно ,денег дают немеряно , никто ничего не скажет и можно и дальше клепать такое де..мо .
И да - новость старая , очень старая .
Бурляев и сам то как актер никудышний. Его режиссеры игнорировали, снимался в фильмах крайне мало.
Капитализм
Правильно говорит. Тоже не могу смотреть всю ту гнусность, которую нанимали за последние годы в России. Сплошная пошлость и бездарность.
Какое время , какое общество - такое и кино . Пипл хавает
25.07.2021 15:32 Хоть один фильм с Бурляевым видел? Иваново детство, Андрей Рублёв? Военно полевой роман? "Лермонтов"? Снимался Николай ПЕтрович только в тех фильмах, где сам решал, что нужно сниматься. И говорит о современном кино совершенно справедливо.
25.07.2021 18:54
- гость -
Вы будете утверждать, что Бурляев выдающийся актёр?