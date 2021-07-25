Россиянам рассказали, что делать в случае потери или кражи смартфона

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, что делать в случае потери или кражи смартфона. Слова специалиста передаёт RT.

Лукацкий отметил, что перед началом работы лучше всего включить режим "Найти телефон". Он не только позволяет отыскать гаджет после потери, но и даёт возможность заблокировать его в случае кражи.

Также в первую очередь нужно изменить пароли на всех сервисах, которые использовал владелец. В первую очередь речь идёт о связанных с интернет-банкингом и электронной почтой.

"Разумеется, поменять пароль на сервисе, который обеспечивает резервное копирование информации", – добавил специалист.