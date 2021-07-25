Путин поздравил участников военно-морского парада с Днём ВМФ

Президент России Владимир Путин поздравил с Днём ВМФ личный состав кораблей, участвующих в военно-морском параде. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге 25 июля в честь 325-летия российского флота.

"Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота", – сказал Владимир Путин.

Участие в параде примут четыре тысячи человек, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолётов и вертолётов, сообщают "Известия".

Впервые в параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Также в колонне стоят: ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", корветы "Гремящий" и "Стойкий", большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".