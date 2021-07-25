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Глава Минцифры Амурской области скончался после драки на турбазе

, ИА "Амител"
Александру Курдюкову было 39 лет
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

На 40-м году жизни скончался министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в Telegram.

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано", – написал Орлов.

Курдюкова госпитализировали после конфликта на одной из туристических баз региона. По словам очевидцев, Курдюков заступился за жену, к которой начал приставать неизвестный. Министра сильно избили. В больницу он попал с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

Курдюков находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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