Глава Минцифры Амурской области скончался после драки на турбазе

На 40-м году жизни скончался министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в Telegram.

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано", – написал Орлов.

Курдюкова госпитализировали после конфликта на одной из туристических баз региона. По словам очевидцев, Курдюков заступился за жену, к которой начал приставать неизвестный. Министра сильно избили. В больницу он попал с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

Курдюков находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.