Российские теннисисты вылетели в первом матче Олимпийского турнира

Российские теннисисты Аслан Карацев и Даниил Медведев вылетели в первом круге парного теннисного турнира на Олимпиаде в Токио. Россияне уступили словакам Филипу Полашеку и Лукашу Клейну.

Встреча длилась 83 минуты и закончилась со счётом 5:7, 4:6.

Ранее с Олимпийского турнира вылетела ещё одна пара российских теннисистов: Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Напомним, что золотую медаль сборной России принесла Виталина Бацарашкина. Наша команда впервые за 17 лет завоевала золото в стрельбе из пистолета.

Позднее серебряную медаль сборная России взяла по стрельбе из лука. Россиянки в финале уступили представительницам Южной Кореи.