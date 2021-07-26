Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 26 июля

Новая неделя в Алтайском крае начнётся с привычной жары, дождей и гроз. Об этом сообщают специалисты регионального Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в регионе температура воздуха составит +29...+34 градуса, местами по северо-западу +23...+28 градусов.

В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Утром местами туман. Ветер южный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +29...+31 градус.

Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом в северо-западный, 7-12 метров в секунду.