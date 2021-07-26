Художники и посетители выставки современного искусства подрались в Архангельске

Массовая драка произошла на выставке современного искусства в Архангельске. Об этом сообщает arhangel.online.
Выставка под названием "Коровник" проходила в заброшенном коровнике на Кегострове. На ней работали художники, которые разместили в здании предметы быта, а стены украсили граффити.
К концу мероприятия произошла массовая драка, участниками которой, по информации СМИ, стали местные жители и художники, которые работали на выставке.
Словесный конфликт завязался ещё на выставке, на причале же началась потасовка. Отмечается, что пострадал также сотрудник теплохода, который просто убирал трап.
Комментарии
а стены украсили граффити.
И правильно,что наваляли "художникам". Они коровник не понять чем разукрасили и уехали,а местным теперь "любоваться". Разрешение надо спрашивать.
Местные наверное бабки за коровник хотели, художники ссылались, что он заброшен