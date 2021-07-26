Художники и посетители выставки современного искусства подрались в Архангельске

Массовая драка произошла на выставке современного искусства в Архангельске. Об этом сообщает arhangel.online.

Выставка под названием "Коровник" проходила в заброшенном коровнике на Кегострове. На ней работали художники, которые разместили в здании предметы быта, а стены украсили граффити.

К концу мероприятия произошла массовая драка, участниками которой, по информации СМИ, стали местные жители и художники, которые работали на выставке.

Словесный конфликт завязался ещё на выставке, на причале же началась потасовка. Отмечается, что пострадал также сотрудник теплохода, который просто убирал трап.