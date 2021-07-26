Эксперт посоветовал иногда отключать интернет на смартфоне

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин посоветовал отключать интернет на смартфоне, чтобы экономить трафик и заряд батареи. Его слова приводит агентство "Прайм".
Эксперт напомнил, что в фоновом режиме телефон ежесекундно передаёт информацию от сервера к телефону. Кроме того, приложения устроены так, чтобы постоянно возвращать пользователя в Сеть.
"Таким образом, отключив интернет, можно не только сэкономить трафик, но и отдохнуть от информационного шума", – заключил Щельцин.
Ранее группа учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумала тонкие накладки на пальцы, которые способны вырабатывать энергию из пота человека. В будущем это может помочь заряжать устройства без подключения к электросети.
Комментарии
Неубедительно. Если хочешь сэкономить интернет и отдохнуть от информационного шума- купи себе Нокия 3310 и не парь другим мозг....
И зачем это я все прочитал?