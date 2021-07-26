Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от COVID-19

Вакцинация может остановить развитие постковидного синдрома, который проявляется в виде снижения когнитивных функций, слабости, депрессии, а также головных и мышечных болей. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.
"Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную", – сказал медик в беседе с ura.ru.
Чтобы доказать такое свойство вакцин, нужно провести эксперимент: "Экспериментальную группу с постковидным "хвостом" мы бы привили, а контрольную – нет, и посмотрели, что и как работает", – добавил он.
Вакцинолог Евгений Тимаков солидарен с Водовозовым. По его словам, функцией вакцины является защита, поэтому она должна спасать от постковидного синдрома.
Ранее учёные из Великобритании доказали, что коронавирус оказывает необратимое влияние на уровень интеллекта.
Комментарии
Неправильная реклама. Надо рассказывать, что после вакцинации у женщин грудь растёт, а у мужчин мужская сила прибавляется. И главное после этого за вакцину надо деньги брать и побольше.))
Лишь бы впарить. Когда будут экспериментальные исследования в тч по ревакцинации?
все дураки откомментировались или еще желающие есть?
Сегодня первый раз провакцинировался.Сказали:Спутником V.Глядь в сертификат,а там:Гам-КОВИД-Вак.Ох и дурят нашего брата.
26.07.2021 15:25
- гость -
Сегодня первый раз провакцинировался.Сказали:Спутником V.Глядь в сертификат,а там:Гам-КОВИД-Вак.Ох и дурят нашего брата.
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Это и есть Спутник, в чем подвох? А, в тупости...
26.07.2021 15:51
- гость - Это и есть Спутник, в чем подвох? А, в тупости...
Тупость, как последствие вакцинации.
Серьезно? Каков механизм? Самовнушение? Вколов живой аденовирус в изношенный организм, сделает человека здоровее? С таким же успехом можно менять масло в машине на отработку, чтобы она лучше и дольше работала.
Повышение заработной платы и снижение цен на ЖКХ таких свойств не выявили? Пока, что вижу у коллег, кто вакцинировался полгода назад стали возникать проблемы с памятью, ковидом не болели.
Для 16:40 В фильме "Смерть ей к лицу", когда выпивали эликсир молодости, сразу человек как новенький, видимо по такому же принципу вакцина от ковида , а ведь достачно одного свойства от вакцин от ковида, чтобы просто вообще им не заболеть, а не вот это всё "в лёгкой форме..." и подпись на бумаге, в случае чего производитель несёт ответственность.