Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от COVID-19

Вакцинация может остановить развитие постковидного синдрома, который проявляется в виде снижения когнитивных функций, слабости, депрессии, а также головных и мышечных болей. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

"Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную", – сказал медик в беседе с ura.ru.

Чтобы доказать такое свойство вакцин, нужно провести эксперимент: "Экспериментальную группу с постковидным "хвостом" мы бы привили, а контрольную – нет, и посмотрели, что и как работает", – добавил он.

Вакцинолог Евгений Тимаков солидарен с Водовозовым. По его словам, функцией вакцины является защита, поэтому она должна спасать от постковидного синдрома.

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