Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Новосибирскую область

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт" в объёме 12 тысяч доз. Об этом заявил министр областного Минздрава Константин Хальзов, пишет "Коммерсант".

Чиновник добавил, что всего в регион поставили уже 589 тысяч доз вакцин от коронавируса. Первым компонентом привили более 551,8 тысячи человек, а полностью завершили вакцинацию (поставили оба компонента) – 442,3 тысячи.

"Спутник Лайт" – четвёртая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Её разработали в научном центре имени Гамалеи. В гражданский оборот препарат вышел в конце июня, его используют для ревакцинации и вакцинации тех, кто переболел коронавирусом.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на 26 июля в регионе зарегистрировали 51 708 случаев коронавируса (+209 за сутки), 44 149 пациентов выздоровели (+44), 2287 – скончались (+9).