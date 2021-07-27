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Новости

Власти Барнаула занимаются вопросом нехватки мест в школах и детсадах

, ИА "Амител"
Как отметил мэр Вячеслав Франк, задача активно решается
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Власти Барнаула займутся вопросом увеличения мест в общеобразовательных организациях. Ранее такой указ дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко – глава региона поручил навести порядок с зачислением первоклассников в отдельные школы в Индустриальном районе Барнаула.

Как сообщает пресс-центр мэрии, глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что при поддержке региональных властей в муниципалитете активно решается задача по увеличению мест в общеобразовательных учреждениях.

"Проводится огромная работа в части ввода школ и детских садов. Сегодня напряжённость снята. Строятся два пристроя и школа в Спутнике, которые финансируются за счёт краевого бюджета. В совокупности только в Индустриальном районе города Барнаула появится 1350 мест, с уплотнением – полторы тысячи. И это серьёзно увеличит наши возможности", – отметил он.

Министр образования и науки Алтайского края проинформировал губернатора Виктора Томенко об устройстве детей в первые классы барнаульских школ. Максим Костенко сообщил, что на сегодняшний день удалось снять напряжённость по большинству случаев, возникших при подборе школ вблизи места проживания семей первоклассников. На контроле министра остались четыре случая.

Напомним, что глава ведомства 19 июля доложил губернатору о проблеме с записью детей в первые классы школ в густонаселённых микрорайонах Индустриального района.

В частности, не хватило мест в общеобразовательных учреждениях № 133, 136 и 137, а также в школе № 98 в пригородном посёлке Власиха. По словам Костенко, 390 маленьких барнаульцев не смогли записаться в школы, за которыми они закреплены по месту жительства.

Виктор Томенко подчеркнул, что необходимо обеспечить нужное количество мест в школах и оптимальное размещение детям.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.07.2021 07:05
- гость -

а напишите, по сколько детей в первых классах, там где даже якобы нет напряженности.
А напишите, что в пед идет недобор студентов, они уже родителям выпускников рассылают письма, похожие на крик о помощи

27.07.2021 07:10
ТакОниБорются

На Аванесова снесли школу построили человейник

27.07.2021 07:21
- гость -

не места увеличивать надо, а строить новые школы и учителям зп поднять, чтобы было кому работать

27.07.2021 08:53
- гость -

с уплотнением – полторы тысячи.

Третью смену откроют или по 45 учеников в класс запихнут? В Москве от второй смены отказались.

27.07.2021 09:00
Виктор

27.07.2021 07:10
ТакОниБорются

А куда ходить в школу, если живёшь в районе ВДНХ и той школы, которой не стало? Неужели почти через всю Гору в 48-ю на Фомина или в лицей №2?

27.07.2021 09:02
- гость -

Детей кот наплакал, а мест для них нет.
А как же программа на стимулирование рождаемости? Типа родили, а там хоть трава не расти?

27.07.2021 09:03
Виктор

27.07.2021 07:05
- гость -

Я заканчивал школу в начале 2000-х, и мне в апреле-мае сразу от нескольких училищ пришли письма "Уважаемый выпускник, мы рады предложить вам обучение по специальностям..."

27.07.2021 09:17
- гость -

Какие молодцы! Тройную дозу им вакцины!

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