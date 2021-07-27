Власти Барнаула занимаются вопросом нехватки мест в школах и детсадах

Власти Барнаула займутся вопросом увеличения мест в общеобразовательных организациях. Ранее такой указ дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко – глава региона поручил навести порядок с зачислением первоклассников в отдельные школы в Индустриальном районе Барнаула.

Как сообщает пресс-центр мэрии, глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что при поддержке региональных властей в муниципалитете активно решается задача по увеличению мест в общеобразовательных учреждениях.

"Проводится огромная работа в части ввода школ и детских садов. Сегодня напряжённость снята. Строятся два пристроя и школа в Спутнике, которые финансируются за счёт краевого бюджета. В совокупности только в Индустриальном районе города Барнаула появится 1350 мест, с уплотнением – полторы тысячи. И это серьёзно увеличит наши возможности", – отметил он.

Министр образования и науки Алтайского края проинформировал губернатора Виктора Томенко об устройстве детей в первые классы барнаульских школ. Максим Костенко сообщил, что на сегодняшний день удалось снять напряжённость по большинству случаев, возникших при подборе школ вблизи места проживания семей первоклассников. На контроле министра остались четыре случая.

Напомним, что глава ведомства 19 июля доложил губернатору о проблеме с записью детей в первые классы школ в густонаселённых микрорайонах Индустриального района.

В частности, не хватило мест в общеобразовательных учреждениях № 133, 136 и 137, а также в школе № 98 в пригородном посёлке Власиха. По словам Костенко, 390 маленьких барнаульцев не смогли записаться в школы, за которыми они закреплены по месту жительства.

Виктор Томенко подчеркнул, что необходимо обеспечить нужное количество мест в школах и оптимальное размещение детям.