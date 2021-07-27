В России допустили временный запрет на экспорт бензина

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин допустил введение временного запрета на экспорт бензина. Такое решение может быть принято в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Как рассказал замминистра, все нормативные документы для введения временного запрета уже готовы, сейчас ведомство "смотрит детали и на ежедневную динамику". Сорокин пояснил, что за последние два дня на бирже выросли объёмы, и цены стали идти вниз.
"Мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены", – сказал Сорокин.
При этом он отметил, что подобное решение будут принимать на основе динамики цены топлива и насыщения рынка. В самом ведомстве считают, что ситуацию на бирже следует решать с целью создания "долгосрочной предсказуемости".
Комментарии
Уборка начинается. Цены поднять. Кто подскажет почему дизтопливо дороже бензина?
Кто подскажет почему дизтопливо дороже бензина?
Потому что есть большой спрос! Капитализьм, мать его!
Когда же все краснопузые отправятся в небесный ГУЛаг..
В соседней Казахии, газпремовская соляра стоит 30 рублей. Там нет капитализма.
27.07.2021 10:26
- гость -
и российской солярки с бензином тоже нет. В Казахстане на 100% весь бензин и солярка внутреннего производства.