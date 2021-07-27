В России допустили временный запрет на экспорт бензина

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин допустил введение временного запрета на экспорт бензина. Такое решение может быть принято в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

Как рассказал замминистра, все нормативные документы для введения временного запрета уже готовы, сейчас ведомство "смотрит детали и на ежедневную динамику". Сорокин пояснил, что за последние два дня на бирже выросли объёмы, и цены стали идти вниз.

"Мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены", – сказал Сорокин.

При этом он отметил, что подобное решение будут принимать на основе динамики цены топлива и насыщения рынка. В самом ведомстве считают, что ситуацию на бирже следует решать с целью создания "долгосрочной предсказуемости".