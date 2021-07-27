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Новости

Экономист предостерёг россиян от попыток заработать на кешбэке

, ИА "Амител"
По мнению Максима Маркова, желание вернуть средства за счёт акций от банков имеет сомнительный эффект
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Максим Марков предостерёг россиян от попыток заработать на кешбэке. Как объяснил финансист, банки и магазины используют программы для привлечения клиентов, однако процент возвращаемых средств довольно мал.

Как объяснил эксперт в разговоре с агентством "Прайм", ряд клиентов стремятся получить максимальный возврат средств на свои карты. Для этого они открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный.

Как отметил Марков, таким образом клиенты могут вернуть от 3 до 5% от трат по карте. Причём это возможно лишь в случае наблюдения за акциями и переводе средств с одной карты на более выгодную, что приводит к транзакционным издержкам. Финансист выразил сомнение в экономической эффективности подобных операций.

Специалист пояснил, что грамотные и продвинутые клиенты действительно могут получить на этом реальные деньги, однако для большинства они могут оказаться сложными и не принесут ожидаемой выгоды.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.07.2021 08:17
- гость -

Действительно сомнительная сделка. Покупать не очень нужные вещи сейчас для возврата 5%? А еще в Ленте нужно ходить за покупками с телефоном, бред.

27.07.2021 08:46
Виктор

27.07.2021 08:17
- гость -

А почему с телефоном?

27.07.2021 09:09
Агрессивная Реальность

ИМХо Лента (особенно для покупок еды) - это трата большого количества времени.

27.07.2021 09:35
- гость -

А россияне то не знали, им для этого иксперд нужен?

27.07.2021 09:40
Виктор

27.07.2021 09:35
- гость -

Так регулярно какой-нибудь эксперт предупреждает, например, "Не берите кредиты, если размер выплаты по ним будет превышать &#8531; вашего дохода".

Но кто прислушивается?..

27.07.2021 09:41
Виктор

* "1/3 вашего дохода"

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