Экономист предостерёг россиян от попыток заработать на кешбэке

Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Максим Марков предостерёг россиян от попыток заработать на кешбэке. Как объяснил финансист, банки и магазины используют программы для привлечения клиентов, однако процент возвращаемых средств довольно мал.
Как объяснил эксперт в разговоре с агентством "Прайм", ряд клиентов стремятся получить максимальный возврат средств на свои карты. Для этого они открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный.
Как отметил Марков, таким образом клиенты могут вернуть от 3 до 5% от трат по карте. Причём это возможно лишь в случае наблюдения за акциями и переводе средств с одной карты на более выгодную, что приводит к транзакционным издержкам. Финансист выразил сомнение в экономической эффективности подобных операций.
Специалист пояснил, что грамотные и продвинутые клиенты действительно могут получить на этом реальные деньги, однако для большинства они могут оказаться сложными и не принесут ожидаемой выгоды.
Комментарии
Действительно сомнительная сделка. Покупать не очень нужные вещи сейчас для возврата 5%? А еще в Ленте нужно ходить за покупками с телефоном, бред.
27.07.2021 08:17
- гость -
А почему с телефоном?
ИМХо Лента (особенно для покупок еды) - это трата большого количества времени.
А россияне то не знали, им для этого иксперд нужен?
27.07.2021 09:35
- гость -
Так регулярно какой-нибудь эксперт предупреждает, например, "Не берите кредиты, если размер выплаты по ним будет превышать ⅓ вашего дохода".
Но кто прислушивается?..
* "1/3 вашего дохода"