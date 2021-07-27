Экономист предостерёг россиян от попыток заработать на кешбэке

Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Максим Марков предостерёг россиян от попыток заработать на кешбэке. Как объяснил финансист, банки и магазины используют программы для привлечения клиентов, однако процент возвращаемых средств довольно мал.

Как объяснил эксперт в разговоре с агентством "Прайм", ряд клиентов стремятся получить максимальный возврат средств на свои карты. Для этого они открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный.

Как отметил Марков, таким образом клиенты могут вернуть от 3 до 5% от трат по карте. Причём это возможно лишь в случае наблюдения за акциями и переводе средств с одной карты на более выгодную, что приводит к транзакционным издержкам. Финансист выразил сомнение в экономической эффективности подобных операций.

Специалист пояснил, что грамотные и продвинутые клиенты действительно могут получить на этом реальные деньги, однако для большинства они могут оказаться сложными и не принесут ожидаемой выгоды.