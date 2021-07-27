Ирина Шейк сфотографировалась в откровенном белье

Фото: instagram.com/irinashayk

Российская топ-модель Ирина Шейк порадовала поклонников новой сногсшибательной фотографией. В Instagram Stories она показала селфи в весьма откровенном наряде, пишет Daily Mail.

На фото 35-летняя актриса позирует в зелёном бюстгальтере и чёрных стрингах, выгнув спину и вытянув заднюю часть. На снимок она наложила ретрофильтр и добавила цветной фон, а также оставила интригующую подпись: "О нет, куда же она собралась…"

Образ Шейк вызвал множество комплиментов в комментариях. Пользователи в очередной раз восхитились не только фигурой бывшей жены Брэдли Купера, но и чертами её лица.