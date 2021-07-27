Ирина Шейк сфотографировалась в откровенном белье

Фото: instagram.com/irinashayk
Российская топ-модель Ирина Шейк порадовала поклонников новой сногсшибательной фотографией. В Instagram Stories она показала селфи в весьма откровенном наряде, пишет Daily Mail.
На фото 35-летняя актриса позирует в зелёном бюстгальтере и чёрных стрингах, выгнув спину и вытянув заднюю часть. На снимок она наложила ретрофильтр и добавила цветной фон, а также оставила интригующую подпись: "О нет, куда же она собралась…"
Образ Шейк вызвал множество комплиментов в комментариях. Пользователи в очередной раз восхитились не только фигурой бывшей жены Брэдли Купера, но и чертами её лица.
Комментарии
Да она в свои 35 выглядит лучше многих двадцатилетних!
Витюша, тебе мама не говорила, что девушку надо не только по попе выбирать, но ещё и по мозгам?
Вот если она в свои 60 будет выглядеть как 20-летки, то - да. Да еще без мед.вмешательств. Ито при её деньгах это не проблема. Посадить на зарплату в 15-20 тысяч и посмотреть...
27.07.2021 09:29
- гость -
Вот Деми Мур как раз так выглядит
Так себе... на троечку...на любителя, короче.