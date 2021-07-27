13 улиц заасфальтируют в барнаульском посёлке Лесном за два года

В барнаульском посёлке Лесном за два года заасфальтируют 13 улиц. Работы ведутся в рамках адресной инвестиционной программы города, сообщили в мэрии.

"В посёлке Лесном построят дороги на 13 участках: по ул. Магистральной, ул. Лазоревой, ул. Грибной и в 10 переулках: с 1-го по 10-й", – сказано в сообщении.

На сегодня подрядчик приступил к работам на пяти участках – это ул. Лазоревая, а также 1-й, 3-й, 4-й и 5-й переулки. Кроме того, в этом году построят дороги в 2-м и 6-м переулках. Оставшиеся шесть участков (переулки № 7-10, ул. Магистральная и Грибная) заасфальтируют в 2022 году.

Общая стоимость работ по контракту составит более 169 млн рублей.