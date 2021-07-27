В сентябре жители Алтайского края будут выбирать депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. О своём намерении участвовать в кампании уже заявили все основные политические партии. Некоторые из них впервые присоединятся к предвыборной гонке. Так, партия "Новые люди" намерена выставить своих кандидатов по партийному списку, а также закрыть большую часть одномандатных округов (23 из 34).

Тройка списка от "Новых людей" на Алтае выглядит следующим образом: действующий депутат АКЗС Владислав Вакаев, руководитель исполкома реготделения партии "Новые люди" Ксения Киреева и политолог Екатерина Сергеева.

"В нашей команде мы постарались объединить неравнодушных жителей Алтая. Это действительно новые люди в политике. Многие из них совсем недавно и не думали идти на выборы в качестве кандидата. Вместе с тем они занимались социальными и благотворительными проектами. При таком подходе статус депутата становится не самоцелью, а, скорее, инструментом, который помогает масштабировать деятельность, менять жизнь в регионе, помогать большему числу людей", – поясняет Ксения Киреева.

Кандидаты на выборы в Госдуму от Новых людей стали известны несколько недель назад. Это те же Ксения Киреева и Владислав Вакаев, а также вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич и руководитель проекта "Родина русского серебра" Надежда Зяблицева.

"На выборы мы идём с конкретной программой, которая содержит предложения экспертов в разных областях: урбанистов, специалистов по туризму, благоустройству, ЖКХ. Вместе мы сможем добиться того, чтобы жизнь на Алтае была достойной и современной", – говорит Владислав Вакаев.

В 2020-м ставка на региональных активистов принесла партии "Новые люди" места в Заксобраниях четырёх регионов. А на выборах в гордуму Томска партия набрала 15% голосов. В этом году "Новые люди" намерены улучшить показатели.

Выборы в Госдуму и Заксобрание Алтайского края продлятся три дня, они пройдут с 17 по 19 сентября. В предвыборную гонку уже включились все основные политические силы: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – за Правду", "Новые люди", "Родина", "Коммунисты России", Партия пенсионеров и "Яблоко".