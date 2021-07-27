Рафт с туристами перевернулся в Горном Алтае, инструктор пропал

С 20 июля продолжаются поиски инструктора Марселя Сталбекова, который пропал после опрокидывания рафта во время сплава по реке Катунь. Об этом сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"На бурной воде рафт перевернулся. Люди оказались в воде, – говорится в тексте поста. – Рядом проходил другой рафт. Туристы стали вылавливать людей из воды. Тех, кого не успевали поднять, к счастью, течение уносило к берегу, где их вытаскивали очевидцы".

По словам туристов, они видели пустой жилет инструктора, но самого Сталбекова им разглядеть не удалось.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе пропавшего молодого человека, просят позвонить в отделение полиции по Чемальскому району по телефону: 8 (38841) 22-0-02.