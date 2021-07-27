Жительница США отпраздновала 112-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

Жительница США Элизабет Фрэнсис отпраздновала 112-й день рождения. В честь этого родные устроили для неё парад автомобилей, поздравил долгожительницу и мэр её родного города Хьюстон, штат Техас, сообщает KTRK-TV.

При этом ещё в начале года американка раскрыла секрет своего долголетия. Женщина рассказала, что не придерживается диет и есть всё, что ей нравится. Кроме того, она убеждена, что на столь долгую жизнь её ещё благословил Бог.

Примечательно, что не только Элизабет дожила до столь преклонного возраста в кругу семьи. Так, дочери Фрэнсис сейчас 92 года, а её сестра прожила до 106 лет. Внучка пенсионерки считает, что всё дело именно в питании.

"Я думаю, секрет долголетия моих бабушек именно в еде. Они всегда готовили только свежие овощи с собственного огорода", – рассказала она.

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