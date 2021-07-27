Жительница США отпраздновала 112-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

Жительница США Элизабет Фрэнсис отпраздновала 112-й день рождения. В честь этого родные устроили для неё парад автомобилей, поздравил долгожительницу и мэр её родного города Хьюстон, штат Техас, сообщает KTRK-TV.
При этом ещё в начале года американка раскрыла секрет своего долголетия. Женщина рассказала, что не придерживается диет и есть всё, что ей нравится. Кроме того, она убеждена, что на столь долгую жизнь её ещё благословил Бог.
Примечательно, что не только Элизабет дожила до столь преклонного возраста в кругу семьи. Так, дочери Фрэнсис сейчас 92 года, а её сестра прожила до 106 лет. Внучка пенсионерки считает, что всё дело именно в питании.
"Я думаю, секрет долголетия моих бабушек именно в еде. Они всегда готовили только свежие овощи с собственного огорода", – рассказала она.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, как продлить жизнь до 100-летнего возраста.
Комментарии
в США врачи не позволяют больным вылечится и умереть-это уровень их медицины.
Элизабет Фрэнсис призналась, что не придерживается диет и ест всё, что ей нравится
И стопудово пьет все, что понравится!)
До революции в России не всегда детей записывали в метрические книги о рождении в церквях, часто путали даты сами крестьяне. В америке же у рабов чернокожих вообще возраст считать никто не собирался Я думаю с бабуськой этой тот же случай....
стопудово с датами напутали
27.07.2021 13:12
- гость -
"До революции в России не всегда детей записывали в метрические книги о рождении в церквях, часто путали даты"
Ошибка могла быть не более 1 - 1.5 месяzа - считалось, что крестить надо на 40 - й день от рождения
у меня бабушка февральская, записано маем уже не месяц разницы
Здоровья бабушке!
генетика - секретное оружие
соседка бабуська до 98 дожила, всю жизнь папиросы курила по пачке в день, 40 лет на заводе в цеху, естественно с мизерной пенсии на кильку и сушки хватало
поэтому кому как повезет
27.07.2021 13:35
- гость -
у меня бабушка февральская, записано маем уже не месяц разницы
а у меня прабабушке пару лет скостили, а деда моложе записали....
27.07.2021 13:22
ПЕТР
так уверены что американских негров крестили???