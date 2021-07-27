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От бюджетных до флагманов: подборка лучших смартфонов 2020 года

, ИА "Амител"
Обзор популярных смартфонов от бюджетного до премиального сегмента
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

На мировом рынке смартфонов представлено несколько крупных компаний. Но смартфоны от менее известных производителей также достойны покупки. Всё зависит от ваших предпочтений и бюджета. Вместе с магазином "Телефоника" рассмотрим, какие известные и не очень девайсы можно определить в топ лучших смартфонов 2020 года.

Вершина ценовой пирамиды

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max – одни из самых популярных, и при этом довольно дорогих смартфонов. Так, iPhone 12 Pro получил 6,1-дюймовый OLED-экран, производительный процессор A14 Bionic, 12-мегапиксельную камеру. Версия Pro Max отличается от "младшего брата" более высокой ценой и более крупным экраном – 6,7 дюйма.

Производительный процессор и повышенный объём оперативной памяти (до 6 Гб) позволили оптимизировать многозадачность: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max работают одновременно с большим количеством приложений, чем в прошлом. Смартфон также стал более автономным: время работы на одной зарядке увеличилось. В качестве опции – беспроводная магнитная зарядка, хоть и не быстрая (на 15 Вт).

Сразу под вершиной

Honor 30 – представитель "мобильников", у которых чуть больше индивидуальности, чем у других.

Этот смартфон, хоть и не флагман, справляется с популярными мобильными играми благодаря процессору Kirin 985, анонсированному весной 2020 года. Дисплей – 6,53 дюйма: как раз для геймеров и киноманов.

Смартфон оборудован камерой 40 Мп с пятидесятикратным зумом. Вообще, в Honor 30 производители постарались уместить больше возможностей для фото, оставив его в среднебюджетной категории. Поэтому ночная съёмка с помощью искусственного интеллекта получается куда лучше, чем на прошлых моделях: достаточно пары источников света, чтобы разогнать тьму.

Samsung Galaxy S20 FE – интересный ход со стороны Samsung, выпустившего ещё одну версию флагманского смартфона. Похоже на то, что производители решили убрать часть не самых нужных функций и добавить теоретически более полезных – получилось "то же самое, только дешевле".

От обычного Galaxy S20 версия FE отличается увеличенным с 6,2 до 6,5 дюйма AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Но разрешение у него поменьше – 1080×2400 против 1440×3200 точек. Батарею увеличили до 4500 мАч. 

Оперативки 6 Гб, а не 8. Также изменилась компоновка фотомодулей: 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп, а не 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп. Процессор и графика остались теми же, поэтому производительность страдать не будет. 

Средний уровень

У Poco X3 NFC теперь энергоэффективный, но при этом "геймерский" Snapdragon 732G. 6 ГБ оперативной памяти, батарейка на 5160 мАч и быстрая зарядка на 33 Вт в коробке. Дисплей с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 1080×2400 точек неожиданно для своей ценовой категории получил также 120 Гц частоты обновления – это должны оценить поклонники онлайновых шутеров.

Для многих одним из факторов покупки станет необычный дизайн смартфона, точнее, его задней панели, где размещен фотомодуль 64 Мп. Также заявлена влагозащита корпуса – ещё одна, в дополнение к NFC, почти незаметная, но полезная функция.

Доступные смартфоны

Без "народного" смартфона Xiaomi Redmi 9 в рейтинге не обойтись. Вообще, у бренда есть и дорогие аппараты, которые стоят как новенький iPhone, однако для потребителя эта марка – квинтэссенция доступности.

Основные преимущества Redmi 9 – невысокая цена и ожидаемое качество. Смартфон доступен в разных модификациях и получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080×2340 точек, базовый процессор MediaTek Helio G80, аккумулятор на 5020 мАч и камеру 13 Мп.

Honor 30i позволяет не снижать планку. Смартфон также выгодно отличается на фоне конкурентов именно благодаря дисплею: AMOLED с полноценным разрешением Full HD+, да ещё и со встроенным в экран сканером отпечатка пальца. Также есть функция Always on display.

Процессор Kirin 710F – из простых, однако на "танчики" и другие несложные игры его хватит. Время автономной работы, если не заигрываться, составит два полных дня – на уровне "взрослых" смартфонов. Все это "завёрнуто" в приметный блестящий дизайн, характерный для бренда.

За покупкой приходите в магазины "Телефоника" или сделайте заказ онлайн на сайте. Также заказ можно оформить по телефону +7 991-427-55-30. В магазинах сети только официальные смартфоны и умная техника, изготовленная и сертифицированная для России. Гарантия на все товары – от 12 до 18 месяцев.

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.07.2021 16:44
- гость -

яблофон зэ бест

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