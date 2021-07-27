Томенко поставил задачу нарастить темпы вакцинации до 10 тысяч человек в день на Алтае

Для формирования коллективного иммунитета в Алтайском крае необходимо наращивать темпы вакцинации – более 10 тысяч человек в сутки, об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Виктор Томенко.

"Для формирования коллективного иммунитета в крае нужно привить 1,1 млн человек. По вакцинации нам надо выходить на цифру 10 тысяч в день. Пока таких показателей у нас нет, но будем стремиться. К этому подталкивает эпидситуация, и у большинства жителей есть понимание, что вакцинация – это единственный способ преодолеть пандемию", – сказал губернатор.

На данный момент в регионе привились уже более 460 тысяч человек: 340 тысяч жителей края поставили два компонента вакцины и ещё 120 тысяч успели поставить одну дозу. Из числа привитых коронавирусом заболели только две тысячи человек. Большинство из них перенесли COVID-19 в лёгкой и бессимптомной формах. Кроме того, в регионе большое количество переболевших менее шести месяцев назад с высоким уровнем антител.