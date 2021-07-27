Трое детей и трое взрослых пострадали при опрокидывании Toyota Camry в Горном Алтае

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при опрокидывании иномарки в Горном Алтае. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария случилась 26 июля в 19:30 в Онгудайском районе на 632-м клометре трассы Р-256 "Чуйский тракт". По предварительным данным, 37-летний местный житель ехал на Toyota Camry со стороны села Шашикман в направлении райцентра, но не справился с управлением, выскочил за пределы проезжей части и перевернулся.

"В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами были доставлены водитель и пять пассажиров иномарки, в том числе трое несовершеннолетних в возрасте от 2 до 13 лет. Госпитализация потребовалась самому водителю и трём пассажирам, в том числе детям 4 и 13-ти лет", – говорится в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, возбуждено административное расследование. У водителя взяли анализ крови на наличие алкоголя.