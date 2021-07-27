Учёные АГАУ работают над повышением молочной продуктивности коров 

Учёные биолого-технологического факультета АГАУ разрабатывают способы увеличения производства молока в условиях промышленного скотоводства. Для этого проводится генетический мониторинг крупного рогатого скота, изучаются способы применения минеральной добавки на основе жмыха пантов марала.

Генетический мониторинг проводят на быках-производителях чёрно-пёстрой породы на площадке индустриального партнёра вуза АО "Племпредприятие "Барнаульское". А влияние природных биостимуляторов учёные изучают в партнёрстве со специалистами ФГБНУ "Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий".

Специалисты аграрного университета отмечают, что в повышении генетического потенциала животных важная роль принадлежит генам-маркерам продуктивности. Они проявляют количественные и качественные показатели у животных. Своевременное выведение из стада особей по результатам генетического мониторинга позволяет систематизировать отбор животных с желательным генотипом.

"На сегодняшний день полностью проведён мониторинг генов-маркеров продуктивности у быков-производителей чёрно-пёстрой породы и ДНК-скрининг носительства заболеваний. Полученные результаты позволяют рекомендовать животных с оптимальным сочетанием набора генов для дальнейшей селекционно-племенной работы", – уточнила руководитель проекта, профессор Антонина Афанасьева.

В условиях промышленного скотоводства часто встречается нарушение кальциево-фосфорного обмена у коров. Участники проекта предложили использовать в рационе животных природную минеральную добавку из регионального сырья – жмыха пантов маралов.

Первые результаты опытов показали: минеральная добавка способствует поддержанию высокого уровня обмена веществ и увеличению молочной продуктивности коров.

Разрабатываемые способы селекционно-племенной работы, по мнению научного коллектива АГАУ, могут быть использованы в животноводческих хозяйствах для повышения количественных и качественных показателей продуктивности и воспроизводительной способности крупного рогатого скота.

В 2021 году исследовательский проект поддержан грантом правительства Алтайского края.