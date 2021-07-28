Лечитесь на дому. В Минздраве рассказали, как в Алтайском крае работает плановая медпомощь

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае будет напряжённой ещё несколько недель. Регион достиг плато по заболеваемости, но снижение количества заражённых будет происходить медленно, заявили в региональном Минздраве на пресс-конференции в понедельник, 26 июля. В связи со стабильно высоким уровнем заболевших медики составили рекомендации по оказанию плановой медицинской помощи для взрослого и детского населения, и главный упор сделали на дистанционной помощи или выездах врачей на дом. Рассказываем, как записаться на приём и куда обращаться, если специалист отказывается делать вам мазок на ковид.

"Наберитесь терпения и взаимного уважения"

Хорошая новость – плановую медицинскую помощь в Алтайском крае приостанавливать точно не собираются, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и большое количество тяжелобольных пациентов (более 700 человек на сегодняшний день лежат в ковидной реанимации и их количество ежедневно увеличивается).

"У нас нет оснований для приостанавливания плановой медицинской помощи. Если мы это сделаем, то придётся забыть и о массовой вакцинации, а мы не можем себе этого позволить. Главная наша задача – выявить как можно больше заражённых на начальной стадии и вовремя их изолировать и лечить", – сказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

Новость похуже – кол-центры и скорые по-прежнему перегружены обращениями и не могут оперативно выезжать на вызовы, отмечают в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Чиновники подтверждают: пациентам действительно сложно вызвать скорую помощь или врача на дом.

"Кол-центры в поликлиниках работают на пределе – например, барнаульская поликлиника № 14 принимает в среднем по шесть тысяч звонков в сутки. Можем в таких условиях только советовать: если вы не можете вызвать врача – звоните в скорую. Но учтите, что среднее время ожидания бригады медиков сегодня составляет примерно 40 минут. Мы всегда придём на помощь, но просим набраться терпения и взаимного уважения, потому что обстановка в крае сохраняется напряжённая и медики работают в очень сложных условиях", – отметила Жанна Вахлова.

В Минздраве добавили, что в среднем за сутки на станцию скорой помощи в крае поступает не менее трёх тысяч звонков. И в ближайшие недели, пока в регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости ковидом, эта статистика не изменится.

Чтобы разгрузить кол-центры, тех, кто записывается на вакцинацию, теперь перенаправляют в мобильные пункты. К слову, скоро в Барнауле появится первый крупный прививочный центр на базе ТЦ "Геомаркет", где одномоментно смогут вакцинировать по пять-шесть желающих (сейчас мобильные пункты прививают по одному человеку за раз, что периодически формирует нежелательные для эпидобстановки очереди, отметили медики).

Чиновники также подчеркнули, что запись к узким специалистам регистратуры обязаны осуществлять по телефону. И если оператор кол-центра отказывается это делать, стоит обратиться к руководству поликлиники или на горячую круглосуточную линию регионального Минздрава: 8-800-350-35-25.

"Это неправильная политика поликлиники, если медики в текущих условиях не записывают человека дистанционно. Минздрав это не поддерживал и не будет поддерживать, и разбирать этот вопрос при наличии жалоб мы будем с руководством той больницы, где такая практика присутствует", – сказали в министерстве.

"Мазок на ковид обязателен"

Что касается диагностики, лечения и госпитализации пациентов с коронавирусом, то медики настоятельно рекомендуют вызывать врача на дом при любых симптомах ОРВИ, а не ходить в поликлиники.

"Пациентам, которые имеют любую клинику ОРВИ – под этим мы подразумеваем симптоматику, схожую с коронавирусной инфекцией, – нельзя ходить в медицинскую организацию. Они должны вызвать врача на дом. Ведь необходимо понимать, что вы можете быть больны ковидом и заразны. И посещая клинику, вы становитесь опасными для тех людей, которые приходят туда по другим вопросам", – сказала Жанна Вахлова.

При этом врач или бригада скорой помощи, которые приехали к потенциальному ковидному пациенту (или к семье), обязаны взять мазок на вирус у всех проживающих в квартире с заболевшим.

"Сейчас врач при симптоматике ОРВИ обязан взять у вас мазок на коронавирус. Если он этого не делает или отказывается – вызывайте бригаду скорой, они возьмут. Если и скорая отказалась – звоните на горячую линию Минздрава. Мазок должны брать у всей семьи по требованию", – подчеркнули чиновники.

При положительном тесте на коронавирус врач или медики скорой должны определить необходимость госпитализации. В ковидный госпиталь пациента заберут, если поражение лёгких составляет 50% и выше, присутствует сопутствующее ковиду заболевание (пневмония), либо если у больного есть осложняющие течение коронавируса хронические болезни.

А как работают детские поликлиники?

Работа детских медицинский организаций практически ничем не отличается от оказания плановой и неотложной помощи взрослому населению, отметила начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края Маргарита Федченко.

"Эпидемиологический процесс един, поэтому необходимо понимать, что заболевший ребёнок должен обслуживаться на дому без посещения поликлиники. В части наблюдения за детьми старше трёх лет и до достижения совершеннолетнего возраста наша позиция такова, что дети до выздоровления могут наблюдаться на участке дистанционно или на дому. Мы стараемся максимально это обеспечить на наших площадках", – подчеркнула медик.

Плановую детскую помощь приостанавливать в крае также не планируют. Для грудничков, как и всегда, выделяются специальные дни для профилактических осмотров и плановых прививок. А для детей с острыми заболеваниями организованы отдельные кабинеты неотложной помощи и фильтры.

"Мы должны помнить, что на сегодняшний день не существует вакцины от ковида для детей. На этапе клинических испытаний пока находится только компонент для подростков от 12 до 18 лет, для более младшего возраста прививки нет даже в проекте. Поэтому мы должны прилагать максимум усилий для защиты детей от ковида", – сказала Маргарита Федченко.

Защитить детей можно только созданием иммунной прослойки вокруг них, подчёркивают медики. То есть самый эффективный способ уберечь ребёнка – вакцинировать всю семью. Кстати, то же правило относится к семьям беременных, кормящих женщин, тяжелобольных и паллиативных людей (например, онкологических), инвалидов.

Текущая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировано 266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 72 пациента, умерло 23 человека. Общее число заболевших ковидом составляет 60 993 человека, из них 4135 детей.

По статистике от 27 июля 2021 года, на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом лежат 3268 человек, из них в реанимации 786, на ИВЛ 230 пациентов. Министр здравоохранения Дмитрий Попов отметил, что в третью волну количество тяжелобольных пациентов намного больше, чем в предыдущие, и среди тех, кто попадает в реанимации, много молодых жителей края (от 30 до 49 лет). Медики считают, что основная причина роста сложных случаев ковида – самолечение населения и запоздалое обращение за помощью.

Ранее представители регионального Минздрава заявили, что Алтайский край вышел на фазу плато по заболеваемости COVID-19, и количество заражений в сутки через несколько недель пойдёт на спад. Пока в регионе всё ещё сохраняется высокая суточная заболеваемость, но, по словам медиков, она удерживается примерно на одном уровне, что говорит о стабилизации ситуации.