23 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 23 032 – до 6 172 812. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+2623 человека за сутки), Московской области (+1973) и Санкт-Петербурге (+1923). В Алтайском крае выявили ещё 266 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 526 950 человек, в том числе 20 116 – за последние сутки.

Скончались ещё 779 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 155 380 летальных случаев.