Алтайские гребцы завоевали медали юниорского первенства России

Алтайские спортсмены стали призёрами юниорского первенства России по гребле. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Соревнования среди атлетов до 19-ти лет проходят в Энгельсе (Саратовская область). В них участвуют около пятисот гребцов из 29 регионов страны.

Представители алтайской школы гребли имени Константина Костенко Никита Кислоокий и Никита Купальцев стали третьими в заезде каноэ-двоек на 5 тысяч метров.

В борьбе за бронзу на финише алтайские спортсмены лишь на шесть десятых секунды опередили гребцов из Самарской области Егора Шандера и Ивана Чуракова и заняли третье место.