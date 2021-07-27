Алтайский край войдёт в новый нацпроект по туризму

Алтайский край готовится войти в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", рассказал 27 июля в ходе пресс-конференции глава региона Виктор Томенко.

По его словам, одним из мероприятий нацпроекта станет создание Национального туристического портала, на котором появится информация и о потенциале Алтайского края.

Ранее губернатор обсудил с экспертами медиахолдинга Profi.Travel дополнительные возможности развития региона. Темой разговора стали итоги исследования туристического потока региона, которое в 2020 году провёл аналитический центр компании.

По итогам мероприятия Томенко поручил краевому управлению по развитию туризма продолжить работу по цифровой трансформации отрасли туризма, в частности, изучить вопрос о создании единой информационной системы в сфере туризма, чтобы использовать современные цифровые методы управления в отрасли, где сегодня ведут деятельность более тысячи субъектов.