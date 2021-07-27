В Совфеде отреагировали на предложение из Турции заключить сделку по Крыму

Член комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что время для признания Крыма частью России мировым сообществом постепенно подходит. Так он прокомментировал предложение Турции соответствующей сделки в обмен на признание Турецкой Республики Северного Кипра.

Напомним, что ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Турция и Россия могут заключить сделку. Турция признает Крым частью России, а РФ в ответ признает ТРСК отдельным государством.

В разговоре с "Лентой.ру" Цеков отметил, что Унал не является официальным лицом и лишь высказывает свою точку зрения. По этой причине вопрос о сделке можно обсуждать лишь теоретически.

"Разумеется, мы слышим эту позицию, но реагировать и отвечать можно только тогда, когда она исходит от официальных лиц республики. Но очень хорошо, что такая тема в принципе начала появляться, признание Крыма составной частью России, разумеется, является крайне положительным для нас вариантом", – заметил политик.

Он подчеркнул, что такое решение со стороны России ухудшит отношения с Кипром, а само признание Крыма в мире не произойдёт сразу, поскольку отношение к нему будет меняться постепенно.