Фото: colonelcassad.livejournal.com

28 июля 1914 года началась Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. В результате этой войны распались четыре империи – Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская.

Страны – участники конфликта, продлившегося до 1918 года, потеряли более 10 миллионов солдат и около 12 миллионов мирных жителей. Ещё около 55 миллионов человек были ранены и получили увечья. Итоги противостояния, несмотря на то, что карта Европы была кардинально изменена, только усугубили противоречия в Старом свете и во многом обусловили историческую подготовку ещё более страшной трагедии – Второй мировой войны.

Представленные фотографии – часть коллекционного архива, который собрал австралиец под ником drakegoodman. Он скупает снимки и открытки и выкладывает их у себя на канале. Большая часть снимков посвящена Кайзеровской Германии.