Фото: colonelcassad.livejournal.com
28 июля 1914 года началась Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. В результате этой войны распались четыре империи – Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская.
Страны – участники конфликта, продлившегося до 1918 года, потеряли более 10 миллионов солдат и около 12 миллионов мирных жителей. Ещё около 55 миллионов человек были ранены и получили увечья. Итоги противостояния, несмотря на то, что карта Европы была кардинально изменена, только усугубили противоречия в Старом свете и во многом обусловили историческую подготовку ещё более страшной трагедии – Второй мировой войны.
Представленные фотографии – часть коллекционного архива, который собрал австралиец под ником drakegoodman. Он скупает снимки и открытки и выкладывает их у себя на канале. Большая часть снимков посвящена Кайзеровской Германии.
Комментарии
Предпоследнее фото доказывает что уже тогда короновирус бушевал
Довоевались вояки. Первая мировая была прологом ко второй мировой, а вторая мировая породила холодную войну, из-за которой в итоге распался СССР и появился Саша ЧыкЧырык
Россиюшка с недальновидным царьком как всегда полезла куда не следует. А так бы население России сейчас было бы больше, чем Америки...
Спасибо царю тряпке, столько людей полегло за интересы его родственичков и банкиров.