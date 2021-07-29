Регби в массы: как в Алтайском крае развивают необычный для России вид спорта

Ранее регби в Алтайском крае существовало на любительском уровне. Но теперь, при должной поддержке, оно может стать профессиональным. Важным шагом к этому стало открытие Федерации регби Алтайского края. Организация будет активно заниматься вопросами развития данного вида спорта на краевом уровне.

Федерация регби Алтайского края начала свою деятельность в апреле 2021 года при поддержке Федерации регби России. Ранее представители краевой федерации ездили в Центр развития регби в Красноярске. Там они прошли обучение и получили наставления от коллег из Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов.

Подготовкой команд в Алтайском крае занимается профессиональный тренер, мастер спорта Советского Союза Владимир Бармин. В данный момент он проводит тренировки для юношеских команд, которые участвуют в спартакиаде, а также для команды БЮИ, которая будет представлять Алтайский край на всероссийских соревнованиях.

Помимо БЮИ, Федерация регби Алтайского края заключила трёхстороннее соглашение с ректором АлтГТУ Андреем Марковым и президентом ассоциации "Студенческая регбийная лига России" Андреем Хорохориным. В сентябре 2021 года в техническом вузе также будет сформирована команда по регби.

Из разновидностей данного вида спорта есть пляжное регби, регби на снегу и детское регби – тег-регби. Эти направления федерация также будет развивать.

"Основное движение будет – работа с детско-юношескими спортивными школами, школами олимпийского резерва. Чтобы формировалась тренировочная база – как любительские, так и, в первую очередь, профессиональные команды. Но профессиональная команда должна формироваться из детских команд – чтобы у молодых спортсменов была перспектива стать мастерами данного вида спорта", – сказал президент Федерации регби в Алтайском крае Максим Кардашов.

С сентября 2021 года в школах края также начнётся плотная работа по привлечению детей и подростков в этот вид спорта. Будут введены дополнительные занятия, либо ученики будут знакомиться с ним на уроках физкультуры.

Федерация регби России ведёт активную работу по популяризации этого вида спорта в стране. По плану – к 2025-2026 годам "поднять" регби в топ популярных видов спорта на уровне футбола и хоккея. В частности, Федерация регби России ведёт работу по вводу регби как прикладного вида спорта в МВД, ФСБ, армию и другие государственные структуры.