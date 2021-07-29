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Новости

Регби в массы: как в Алтайском крае развивают необычный для России вид спорта

, ИА "Амител"
В сентябре Федерация регби Алтайского края начнёт активную работу в школах и вузах
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Ранее регби в Алтайском крае существовало на любительском уровне. Но теперь, при должной поддержке, оно может стать профессиональным. Важным шагом к этому стало открытие Федерации регби Алтайского края. Организация будет активно заниматься вопросами развития данного вида спорта на краевом уровне.  

Федерация регби Алтайского края начала свою деятельность в апреле 2021 года при поддержке Федерации регби России. Ранее представители краевой федерации ездили в Центр развития регби в Красноярске. Там они прошли обучение и получили наставления от коллег из Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. 

Подготовкой команд в Алтайском крае занимается профессиональный тренер, мастер спорта Советского Союза Владимир Бармин. В данный момент он проводит тренировки для юношеских команд, которые участвуют в спартакиаде, а также для команды БЮИ, которая будет представлять Алтайский край на всероссийских соревнованиях. 

Помимо БЮИ, Федерация регби Алтайского края заключила трёхстороннее соглашение с ректором АлтГТУ Андреем Марковым и президентом ассоциации "Студенческая регбийная лига России" Андреем Хорохориным. В сентябре 2021 года в техническом вузе также будет сформирована команда по регби. 

Из разновидностей данного вида спорта есть пляжное регби, регби на снегу и детское регби – тег-регби. Эти направления федерация также будет развивать.

"Основное движение будет – работа с детско-юношескими спортивными школами, школами олимпийского резерва. Чтобы формировалась тренировочная база – как любительские, так и, в первую очередь, профессиональные команды. Но профессиональная команда должна формироваться из детских команд – чтобы у молодых спортсменов была перспектива стать мастерами данного вида спорта", – сказал президент Федерации регби в Алтайском крае Максим Кардашов

С сентября 2021 года в школах края также начнётся плотная работа по привлечению детей и подростков в этот вид спорта. Будут введены дополнительные занятия, либо ученики будут знакомиться с ним на уроках физкультуры.

Федерация регби России ведёт активную работу по популяризации этого вида спорта в стране. По плану – к 2025-2026 годам "поднять" регби в топ популярных видов спорта на уровне футбола и хоккея. В частности, Федерация регби России ведёт работу по вводу регби как прикладного вида спорта в МВД, ФСБ, армию и другие государственные структуры. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.07.2021 10:10
- гость -

Пиндосская зараза.

29.07.2021 10:11
Виктор

А будут секции регби для взрослых будущих регбистов?

29.07.2021 10:18
- гость -

29.07.2021 10:10
- гость -
Пиндосская зараза

не путай рэгби с американским футболом....
и если уж зараза, то английская )))

29.07.2021 10:44
АБОРИГЕН

29.07.2021 10:18
- гость -
Ему, скрепно-православному, скорей всего эти нюансы недоступны.

29.07.2021 10:53
- гость -

Пиндосская,английская-одна хрень.

29.07.2021 11:09
- гость -

10:53
Ты действительно конченный.

29.07.2021 11:21
ПЕТР

И что так не нравится регби? По крайней мере в СССР многие ВУЗы имели команды в этом виде спорта. Игра силовая, контактная и развивает чустство "локтя" (товарищества). Что у нас теперь совсем потеряно.
"Какой занятный общества этап,
коварно подготовленный веками:
мужчины стали чем-то вроде баб,
а женщины — почти что мужиками" (Е. Евтушенко)

29.07.2021 11:56
Filin

чем необычный-то, еще в Союзе чемпионат по телеку показывали. Не необычней хоккея на траве

29.07.2021 12:08
- гость -

хорошее дело

29.07.2021 12:24
- гость -

29.07.2021 10:10
- гость -

Рубись в ортодоксальную лапту.

29.07.2021 12:28
- гость -

то 11:09 Ты как либераст любишь и с теми и с другими?

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