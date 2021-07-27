ВТБ защитил от финансовых мошенников более 45 тысяч клиентов

Специалисты ВТБ в первом полугодии предотвратили хищение мошенниками у клиентов 7,5 млрд рублей. Это 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для усиления борьбы со злоумышленниками банк запускает новые способы защиты своих клиентов. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

Так, в январе-июне банк отразил почти 500 тысяч атак злоумышленников. При этом за второй квартал количество отраженных атак выросло на треть к уровню первого. Всего ВТБ помог защитить деньги более 45 тысяч частных клиентов: во втором квартале их число выросло на четверть.

В 90% атак злоумышленники использовали психологические уловки и манипуляции: пытались по телефону, SMS или через мессенджеры получить доступ к учетным данным пользователей. Выросло и число случаев, когда под видом сотрудников банка преступники пытаются заставить клиентов оформить кредит и перевести полученные деньги на "защищенные" или "безопасные" счета. С наступлением сезона отпусков увеличивается и доля атак с использованием фишинговых сайтов, маскирующихся под порталы по бронированию авиабилетов, гостиниц и туров.

В первом полугодии ВТБ выявил и заблокировал более 5,5 тысяч различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях, маскирующихся под бренд ВТБ. За второй квартал этот показатель вырос почти в 2,5 раза к уровню первого.

"Безопасность средств клиентов является приоритетом для ВТБ, поэтому мы на постоянной основе совершенствуем технологии борьбы с мошенничеством. Например, при угрозе доступа в ВТБ Онлайн со стороны третьих лиц мы значительно ускорили возможность его блокировки – теперь она не превышает 10 секунд, а в ближайшее время пользователь сможет заблокировать мобильный и интернет-банк самостоятельно", — заявил Анатолий Печатников.

Печатников также добавил, что в случае утери дебетовой или кредитной карты клиенты смогут мгновенно перевыпустить ее в ВТБ Онлайн, заблокировав предыдущую. Кроме того, банк запустит сервис по проверке веб-адресов и платежных ссылок на благонадежность. Наконец, все клиенты ВТБ уже сегодня могут застраховать свои карты и счета от мошенников, в том числе – от хищений с применением методов социальной инженерии. Осенью ВТБ сможет бесплатно предложить эту страховку для пенсионеров.