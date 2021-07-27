Алтайская прокуратура взяла на контроль проверку гибели ребёнка в ДТП

Исполняющий обязанности прокурора Немецкого национального района Руслан Лиманских 27 июля выехал на место столкновения автомобилей Kia Rio и Lexus RX-300, в котором погибла девочка и шестеро людей пострадали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, Лиманских будет координировать работу сотрудников правоохранительных органов. Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту смертельной аварии.

Напомним, ДТП произошло на 178-м километре трассы К-08. В аварии погибла семилетняя девочка, находившиеся в Kia Rio. Пострадали шесть человек, из них один ребёнок.