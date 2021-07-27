Серьёзный пожар произошёл в частном доме в Барнауле

Частный дом загорелся на улице Пролетарской рядом с детским садом № 177. На месте находятся сразу несколько пожарных автомобилей.

Видеозаписи с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". Информация о причинах возгорания и наличии пострадавших уточняется.

Напомним, что 26 июля спасатели эвакуировали шесть человек во время пожара в пятиэтажном здании на улице Деповской в Барнауле. Дым поднимался на верхние этажи, и прибывшие на место пожарные немедленно провели эвакуацию людей из опасной зоны.

Огонь удалось быстро потушить. По предварительной информации, возгорание началось с холодильника. Никто не пострадал.