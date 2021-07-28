В пригородных поездах Алтайского края проводят рейды по масочному режиму

Железнодорожники проводят рейды в пригородных поездах Алтайского края, в ходе которых проверяют соблюдение масочного режима пассажирами, рассказали amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).
"О важности выполнения противоэпидемических требований рассказывают сотрудники АО "Алтай-Пригород", моторвагонного депо Алтайская и Алтайского линейного управления МВД России в ходе профилактических рейдов", – уточнил представитель ЗСЖД.
Напомним, дезинфицирующими растворами обрабатывают поверхности на вокзалах и в пассажирских вагонах, в том числе пригородных поездов.
Вагоны дезинфицируют минимум четыре раза в сутки, вокзалы – пять раз. В санузлах проводят влажную уборку каждый час, а дверные ручки, перила, турникеты и кассы обрабатывают каждые два часа, заверили в ведомстве.
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2.16. Необходимо принимать во внимание и разъяснять гражданам что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения вакцина против СОУГО-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина против СОУГО-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить других и себя, необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе соблюдение дистанции, использование масок, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях.
из "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19"