В пригородных поездах Алтайского края проводят рейды по масочному режиму

Железнодорожники проводят рейды в пригородных поездах Алтайского края, в ходе которых проверяют соблюдение масочного режима пассажирами, рассказали amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

"О важности выполнения противоэпидемических требований рассказывают сотрудники АО "Алтай-Пригород", моторвагонного депо Алтайская и Алтайского линейного управления МВД России в ходе профилактических рейдов", – уточнил представитель ЗСЖД.

Напомним, дезинфицирующими растворами обрабатывают поверхности на вокзалах и в пассажирских вагонах, в том числе пригородных поездов.

Вагоны дезинфицируют минимум четыре раза в сутки, вокзалы – пять раз. В санузлах проводят влажную уборку каждый час, а дверные ручки, перила, турникеты и кассы обрабатывают каждые два часа, заверили в ведомстве.