30 июля – последний рабочий день министра образования Алтайского края Максима Костенко. Уже 2 августа кресло главы ведомства станет вакантным. Костенко же пойдёт на повышение в Москву, где, скорее всего, возглавит один из департаментов в составе федерального министерства. За неполных три года в должности министра Костенко успел запомниться рядом неординарных поступков и высказываний. Amic.ru собрал самые интересные факты об уходящем руководителе Минобрнауки.

Министр – иностранный агент?

Начиналось всё для Костенко в должности министра далеко небезоблачно. Ещё будучи врио главы ведомства осенью 2018 года он был вынужден опровергать своё членство в иностранных НКО, признанных нежелательными в РФ. Журналисты обратили внимание на этот факт, когда приводили биографическую справку о Костенко. Информацию взяли с предыдущего места работы – Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования. Ранее Костенко был ректором АКИПКРО.

Костенко в ответ пояснил, что информация на сайте института была изложена некорректно. Согласно ей, с 1998 года он являлся экспертом, тренером, консультантом, руководителем проектов, в том числе и фонда "Открытое Общество". "Я никогда не скрывал, что во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов сотрудничал с различными международными и российскими общественными организациями и фондами как психолог и социолог в качестве эксперта, тренера, консультанта. Однако ни о каком членстве в этих организациях речь не шла, потому что это членство и не предполагалось. Сотрудничество с "Открытым обществом" происходило в 2001 году, я занимался психосоциальной помощью участникам боевых действий в горячих точках", – отметил Костенко.

Максимальная открытость

Максим Костенко стал одним из самых медийных министров в краевом правительстве. За то время, что он находился в должности, чиновник раздал десятки интервью, провёл множество прямых эфиров в Instagram, в том числе введя практику живого общения с подписчиками в режиме онлайн. Неоднократно участвовал вместе с родителями выпускников, чиновниками и депутатами в сдаче ЕГЭ. Это общефедеральная акция, которая должна показать, что экзамен не представляет собой что-то сложное. Костенко, как и любой региональный министр образования, выступал популяризатором госэкзамена.

Буллинга больше не стало

Имел оригинальный взгляд на буллинг, согласно которому травля школьников в наше время не является чем-то из ряда вон выходящим. Костенко считает, что проблема существовала и ранее. Просто ей не уделяли должного внимания.

"Буллинг – неотъемлемая часть человеческого сообщества. Его сейчас "много", потому что решением этого вопроса стали заниматься. Как говорится, попало в фокус. Вот когда-то не было аппарата УЗИ в больницах, не было и статистики о внутренних заболеваниях. Так и сейчас: не случаев стали больше выявлять, а обратили на них внимание. Мы все наши образовательные организации ориентируем на то, что буллинг – это плохо. Нужно обязательно реагировать, проводить профилактическую и реабилитационную работу. Главное – реагировать, а не закрывать глаза. Многие взрослые люди считают: ничего страшного, подрались ребятишки ну и ладно. Нельзя оставлять подобные факты без внимания, нужно разбирать каждую ситуацию индивидуально", – приводил свою точку зрения министр.

Этика в Сети и клятва педагога

После скандала с "учительницей в купальнике" стал инициатором по внедрению этического кодекса педагога по поведению в соцсетях. Более того, Костенко как раз и предложил "провинившейся" Татьяне Кувшинниковой разработать правила поведения для учителей в интернете. Также он заступился за уволенную, посчитав, что её снимки в Сети не нарушали общепринятых норм: "Лично я не вижу ничего предосудительного в фотографиях, которые педагог-спортсмен выложила на своей странице в соцсети".

В конце 2020 года министр пошёл дальше и поддержал появление так называемой клятвы педагога. Максим Костенко первым её публично и произнёс. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram. "Для меня большая часть быть первым, кто даст клятву педагогического работника Алтайского края ещё до принятия закона, потому что в эти слова я верю", – сказал он.

Также Костенко призвал последовать его примеру остальных педагогов. Министр пояснил, что клятву будут произносить на добровольной основе, и она не несёт новых обязательств и требований, а лишь призвана помочь молодым, чтобы понять "основные принципы убеждения".

За этот подход Максим Костенко удостоился порции критики от противников появления клятвы в тексте профильного закона о педагогической деятельности. "Клятва даётся не директору школы, министру или ещё кому-то, но клятва – это зарок честного служения детям, профессии, Родине. Может, я пропустил, когда вдруг это стало не модным и не нужным?" – подчёркивал министр.

Клятва, кстати, стала самой обсуждаемой частью нового регионального закона "О статусе педагогического работника". За ней остальное содержание документа так и осталось "в тени".

Главное – привлечь внимание, истина ни к чему

Кроме того, министр, невзирая на свою открытость и демократичность, часто критиковал журналистов, причём не только алтайских. "На орехи" доставалось и федеральным коллегам. Иногда – из-за нежелания разбираться в проблеме и стремлении выдать только "жареные" непроверенные факты, иногда – за то, что СМИ искали в работе министерства лишь негатив, не обращая внимания на достигнутые успехи.

Некоторых федеральных коллег Костенко за глаза называл жёлтым изданием. Например, под раздачу попало агентство Ura.ru. Журналисты написали, что Алтайский край вошёл в список субъектов, не выполнивших поручение президента по поводу организации бесплатного горячего питания школьников. Министр тогда в ответ сослался на свой жизненный принцип – "не комментировать мнения или суждения неизвестных ему информагентств". В то же время он заверил, что учебные заведения региона были подготовлены, и призвал жителей края не обращать внимания на попытки медиа "завлечь читателей красивыми заголовками".

По словам Максима Костенко, реагировать на информацию, распространяемую ноунеймами, это "последнее дело". Он отметил, что "сегодня многие информагентства не придерживаются принципа Достоевского искать в человеке человека, будучи нацеленными лишь на лайки и просмотры". "Главное для них – привлечь к себе внимание, а не достигнуть истины. Устраивают такой шоу-бизнес", – считает глава Минобрнауки.

"Много, кто знал об этом информагентстве раньше? Я вот не слышал о таком, и неизвестно, надолго ли узнал. Думаю, до того момента, пока они опять что-то подобное не опубликуют. <…> Коллеги, не обижайтесь. Но я вижу в этом лишь стремление привлечь внимание красивыми заголовками. <...> Уверяю, все будут питаться, как положено. А мы готовы ответить на каждую критику", – заключил министр.

Интересно, что Костенко лично дегустировал обеды в школьных столовых после введения бесплатного горячего питания для младшеклассников. Это было сделано вслед за прозвучавшей критикой со стороны родителей. Они высказывали недовольство рационом питания. После инспекции Костенко состав блюд поменяли. Например, на завтрак стали давать дополнительно биточки из курицы и сосиски.

Похоже, Максим Костенко станет первым за долгое время членом краевого кабмина, который покидает правительство не из-за уголовного преследования, а потому что пойдёт на повышение в Москву. В своё время этим же путём проследовали министр экономического развития Павел Дитятев и министр финансов Владимир Притупов.