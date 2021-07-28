Минздрав планирует проработать новые меры по борьбе с курением

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что министерство намерено проработать ряд новых мер в рамках борьбы с курением. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
"Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры", – пишет замминистра.
Как объяснил Салагай, в планах проработать возможность производства стандартных по размеру и обезличенных упаковок. При этом 75% площади будут занимать рисунки или снимки о вреде курения.
Кроме того, в ведомстве собираются проработать возможность запрета на классификацию табачных изделий по количеству вредных веществ, использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотиносодержащих изделиях.
Комментарии
Вроде хорошая идея))
а за изменение упауковки и дизайна будет платить потребитель.
Сразу б писали, ожидается подорожание сигарет....
Зачем отваживать людей от курения, если при бойком спросе на сигареты и поступления в бюджет от акцизов выше?
Всё беременно - пишет зам.министра.
Все у них агитация рисунки, фото. Делали бы сиги в форме хрена многие бы завязали.
нас картинками не испугаешь
На пачке написать: "Сосешь? Соси, не останавливайся!"
Кстати, да, курильщики, вы в курсе что сосёте за свои же бабки?
В 90 годах ничего не добились эти убогие, думают сейчас чего-то добьются. Он доказал что его интеллект ниже плинтуса и это зам.министра, и эти барины нами правят.