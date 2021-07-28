Минздрав планирует проработать новые меры по борьбе с курением

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что министерство намерено проработать ряд новых мер в рамках борьбы с курением. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры", – пишет замминистра.

Как объяснил Салагай, в планах проработать возможность производства стандартных по размеру и обезличенных упаковок. При этом 75% площади будут занимать рисунки или снимки о вреде курения.

Кроме того, в ведомстве собираются проработать возможность запрета на классификацию табачных изделий по количеству вредных веществ, использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотиносодержащих изделиях.