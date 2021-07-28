В барнаульском посёлке Южном на весь день отключили горячую воду

В барнаульском посёлке Южном на 10 часов отключили горячую воду. Это связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе у дома по адресу Лесной тракт, 65, сообщили в мэрии.

Ограничение продлится с 08:00 до 18:00.

В это время подача ресурса будет ограничена для 102 многоквартирных и 67 частных домов, семи детсадов, трёх школ, пяти медучреждений, а также 16 административных зданий в границах улиц Чайковского, Белинского, Мусоргского, Дзержинского, Зоотехнической, Полевой и других.