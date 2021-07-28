Коттедж обанкротившегося холдинга выставили на продажу в Барнауле

В Барнауле выставили на продажу коттедж обанкротившегося холдинга "Изумрудная страна". Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В лот входит дом площадью более 200 квадратных метров, а также земельный участок, площадь которого превышает 1133 квадратных метра.

Начальная стоимость недвижимости, которая расположена в 1-м Вешнем тупике, составляет 14,8 миллиона рублей.

Торги пройдут 1 сентября.

Отмечается, что недвижимость уже не раз пытались продать на аукционе, но желающих приобрести её не нашлось.

Ранее сообщалось, что роскошный кирпичный коттедж за 115 млн рублей выставили на продажу в Барнауле. Самый дорогой из продаваемых на данный момент в городе домов расположен на Горе в закрытом посёлке Серебряный Бор.