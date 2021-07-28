"Так жить нельзя": Миронов рассказал Томенко о катастрофе с качеством воды на Алтае

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов в ходе рабочего визита в Алтайский край встретился с жителями десятка районов региона. Они пожаловались политику на ужасное качество питьевой воды. Для убедительности на встречу с Мироновым жители привезли бутылки с водой из крана. Выглядела она как продукция завода по производству лимонадов: зелёного, коричневого, бирюзового и других ядовито-ярких цветов.
Жители районов рассказали Сергею Миронову, что на глубине до 200 метров в Алтайском крае вообще нет чистой питьевой воды. Большинство же скважин, пробуренных ещё в советские времена, рассчитаны на глубину до 100 метров. Трубы сгнили и их не ремонтировали по 30-40 лет. Особенно острая ситуация с водой в Тальменском и Первомайском районах. По словам жителя посёлка Среднесибирского Владимира Сигаева, Роспотребнадзор доказал, что вода опасна для употребления. При этом за кубометр жители посёлка платят около 50 рублей, что выше, чем в среднем по региону.
"Президент запретил из-за пандемии повышать тарифы, а у нас цену на воду "задрали" в два раза. Но качество как было ужасным, так и осталось таким. Бежит очень тихо. Полтора литра я набирал полчаса. В субботу и воскресенье невозможно помыться. Стиральные машины не работают. Не успеваем менять фильтры, которые стоят по 2 тысячи рублей. Писали во все инстанции, но помощи не дождались. Вынуждены покупать воду в магазине", – пояснил Владимир Сигаев.
Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов пообещал помочь жителям сёл, которые годами мучаются с водой. По его словам, проблему необходимо решать на федеральном уровне. Кстати, во время встречи с губернатором Виктором Томенко Сергей Миронов уже рассказал о катастрофе с водой в сёлах. Глава региона пообещал подключиться к проблеме.
"Сказать, что я в шоке, – ничего не сказать. Люди показывают такие образцы воды, которая поставляется в дома. Так жить нельзя. И они за такую воду должны ещё и платить по 50 рублей, хотя в прошлом году было 24 рубля. Цены выросли в два раза, несмотря на распоряжение губернатора Алтайского края. Молчать нельзя. Нужно заявлять о таких проблемах во весь голос. Обещаю, что подключусь и начну сегодня с обращения к губернатору, потом из Москвы направлю в его адрес официальный депутатский запрос, и если не будет нужной реакции, далее буду обращаться к президенту. Хотя после встречи с губернатором у меня есть ожидание, что власти возьмутся за проблему. Я встречался с Виктором Томенко, когда ещё был председателем Совета Федерации. Мне кажется, что он понимает свою ответственность и готов помочь людям", – заявил Сергей Миронов.
Комментарии
Приехал и Открыл Америку блин,эта проблема в крае десятки лет ,а сейчас как никогда актуальна .
В деревнях 80% у каждого своя скважина глубиной от 7 до 25 метров, либо колодец, часть населения до сих пор берет воду в малых реках,вот если взять на анализы эту воду то это будет полный пипец
и как эту проблему решать? в дохлых муниципалитетах нет денег на современные системы очистки виды.
а бурить скважины большей глубины - нельзя, вода берется только из определенных горизонтов.
"В деревнях 80% у каждого своя скважина глубиной от 7 до 25 метров!
Это где такие горизонты питьевой воды? Только, если на болотах..
"В деревнях 80% у каждого своя скважина глубиной от 7 до 25 метров!" - ну и чё, есть у нас колонка на участке, но вода в ней плохая, не пьем, только полив
Да ты чо?!! Сирожа прямо капетан ачевиднасть.
Попу лизм
Да что говорить о деревнях, у нас в Индустриальном районе г. Барнаула (п.Новый Спутник) вода не пригодна для питья (доказано Роспотребнадзором), если она вообще бежит из крана. Летом как правило вода бежит тоненькой струйкой, что невозможно даже детей помыть. Сегодня 28.07.2021 г. сидим вообще без воды и света. А самое интересное в том, что сети газоснабжения и водоснабжения поселка построенные на деньги собственников земельных участков в 2012-2013 гг. присвоила себе организация образовавшаяся в 2019 г. и теперь берет деньги за аренду этих сетей с владельцев домов.
Как суетятся заботники о народе.
На фото она хотябы прозрачная. У нас в Лесном куда хуже ((( а это черта города....
А вы заметили что жалобы пишут в такие стороны откуда и помощи то ждать не логично, а получается что помогают? Один Меркель написал, другой Ди Каприо, Маску... Но самый эпичный конкурс устроили на худший туалет в школах России, и ведь зарубежная фирма дала денег на ремонт "номинанта худший сортир" . Получается что?! Обращаться на прямую к нашей власти не эффективно, а вот так эффективно.
надо писать в США- мы там все прописаны-а здесь временная регистрация и она закончится в 2022 году.
спасение -СССР !
Что то лидер не идет в губернаторы.