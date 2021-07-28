"Так жить нельзя": Миронов рассказал Томенко о катастрофе с качеством воды на Алтае

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов в ходе рабочего визита в Алтайский край встретился с жителями десятка районов региона. Они пожаловались политику на ужасное качество питьевой воды. Для убедительности на встречу с Мироновым жители привезли бутылки с водой из крана. Выглядела она как продукция завода по производству лимонадов: зелёного, коричневого, бирюзового и других ядовито-ярких цветов.

Жители районов рассказали Сергею Миронову, что на глубине до 200 метров в Алтайском крае вообще нет чистой питьевой воды. Большинство же скважин, пробуренных ещё в советские времена, рассчитаны на глубину до 100 метров. Трубы сгнили и их не ремонтировали по 30-40 лет. Особенно острая ситуация с водой в Тальменском и Первомайском районах. По словам жителя посёлка Среднесибирского Владимира Сигаева, Роспотребнадзор доказал, что вода опасна для употребления. При этом за кубометр жители посёлка платят около 50 рублей, что выше, чем в среднем по региону.

"Президент запретил из-за пандемии повышать тарифы, а у нас цену на воду "задрали" в два раза. Но качество как было ужасным, так и осталось таким. Бежит очень тихо. Полтора литра я набирал полчаса. В субботу и воскресенье невозможно помыться. Стиральные машины не работают. Не успеваем менять фильтры, которые стоят по 2 тысячи рублей. Писали во все инстанции, но помощи не дождались. Вынуждены покупать воду в магазине", – пояснил Владимир Сигаев.

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов пообещал помочь жителям сёл, которые годами мучаются с водой. По его словам, проблему необходимо решать на федеральном уровне. Кстати, во время встречи с губернатором Виктором Томенко Сергей Миронов уже рассказал о катастрофе с водой в сёлах. Глава региона пообещал подключиться к проблеме.

"Сказать, что я в шоке, – ничего не сказать. Люди показывают такие образцы воды, которая поставляется в дома. Так жить нельзя. И они за такую воду должны ещё и платить по 50 рублей, хотя в прошлом году было 24 рубля. Цены выросли в два раза, несмотря на распоряжение губернатора Алтайского края. Молчать нельзя. Нужно заявлять о таких проблемах во весь голос. Обещаю, что подключусь и начну сегодня с обращения к губернатору, потом из Москвы направлю в его адрес официальный депутатский запрос, и если не будет нужной реакции, далее буду обращаться к президенту. Хотя после встречи с губернатором у меня есть ожидание, что власти возьмутся за проблему. Я встречался с Виктором Томенко, когда ещё был председателем Совета Федерации. Мне кажется, что он понимает свою ответственность и готов помочь людям", – заявил Сергей Миронов.