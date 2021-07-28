В педагогическом университете назвали сроки окончания приёма документов

Приём документов по результатам ЕГЭ на очную форму обучения за счёт бюджета завершается 29 июля 2021 года. Но приёмная кампания еще не закончилась. Педуниверситет продолжает набор на платное обучение, а также на заочную форму и магистерские образовательные программы.

На платное обучение очной формы документы по результатам ЕГЭ можно подать до 27 августа 2021 года. А по результатам дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности (ИФКиС) – до 10 августа 2021 года.

На заочную форму обучения АлтГПУ принимает документы на бюджет по результатам ЕГЭ до 25 августа 2021 года, по результатам вступительных испытаний – до 10 августа 2021 года, и до 23 сентября 2021 года – на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг.

В очную магистратуру приём документов продлится до 10 августа 2021 года (бюджет) и до 13 августа 2021 года (по договору). Подать документы на заочную форму магистратуры можно до 17 августа (бюджет) и до 17 сентября (по договору).

Подать документы можно:

лично (ежедневно с 09:00 до 18:00 без обеда по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 55);

через личный кабинет поступающего;

почтой (индекс 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 55);

с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".

Если остались вопросы по поводу поступления в АлтГПУ, позвоните по телефону: 8 (3852) 62-95-39 в рабочее время или задайте вопрос по электронной почте: pricom@altspu.ru.

Приёмная комиссия вуза работает ежедневно (с понедельника по воскресенье) с 09:00 до 18:00 без обеда.