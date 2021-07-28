Кофе может резко подорожать в России в августе

Поставщики предупредили торговые сети о повышении цен на кофе на 10-12% в августе. Об этом пишет "Коммерсант".
В сетях магазинов "Верный" подтвердили информацию о возможном росте цен на продукт. Причиной подорожания контрагенты называют резкое повышение стоимости сырья из-за плохого урожая кофейных зёрен в Бразилии.
В "Ленте" также подтвердили эту информацию, но уточнили, что уведомления пока находятся на рассмотрении. Ещё один ретейлер назвал причиной грядущего роста цены на кофе подорожание логистики и упаковки.
"Коммерсант" отмечает, что цены на кофейные зёрна на мировом рынке уже обновили максимум с 2014 года. Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40-50%.
Комментарии
Внезапно
Да ладно.Уже давно всем ясно,что всё дорожает.В том числе и то, что до сих пор не подорожало.
Да не может быть такого?! Его же не в России выращивают..
Ну и пусть
удивительное дело, печатают триллионы они, а ставки растут у нас
спасибо минфину и минэконому, цб - отлично работаете!
28.07.2021 12:35
- гость -
Больше % ставок - выше купоны по облигациям....
Оно уже выросло за последний год и очень существенно, объемы продаж упали в разы. Ну поднимут еще - вообще брать перестанут
28.07.2021 13:00
- гость - ---Ежели кофе ОНО, то его точно брать не стоит, здоровее будете.
Брал кофе Нескафе Голд по скидкам 1 грамм за 1 рубль в прошлом году. В этом году на 30 % дороже даже по скидкам.
Цикорий наше всё!!!
28.07.2021 13:27
- гость -
То что у нас продается, да по конской цене - это точно ОНО.
К реальному качественному кофе отношения мало имеет.