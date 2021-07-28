Кофе может резко подорожать в России в августе

Поставщики предупредили торговые сети о повышении цен на кофе на 10-12% в августе. Об этом пишет "Коммерсант".

В сетях магазинов "Верный" подтвердили информацию о возможном росте цен на продукт. Причиной подорожания контрагенты называют резкое повышение стоимости сырья из-за плохого урожая кофейных зёрен в Бразилии.

В "Ленте" также подтвердили эту информацию, но уточнили, что уведомления пока находятся на рассмотрении. Ещё один ретейлер назвал причиной грядущего роста цены на кофе подорожание логистики и упаковки.

"Коммерсант" отмечает, что цены на кофейные зёрна на мировом рынке уже обновили максимум с 2014 года. Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40-50%.